Petrol
95.78
2.97%
Euro
18.0892
-0.16%
Dolar
18.2243
0.13%
Altın
1.002
-0.05%
Borsa
3358
0.00%
Bitcoin
364.875
0.64%
BTXN Coin
5.11
-4.66%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Şanlıurfa'da termometreler 40 dereceyi gösterdi

    Sonbahar mevsiminde de sıcak havalar kentte etkisini sürdürüyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle bunalan çocuklar soluğu cami avlusundan geçen Balıklıgöl suyunda aldı.
    • 05.09.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 18:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da termometreler 40 dereceyi gösterdi

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor.

    Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında bulunan Şanlıurfa'da termometreler 40 dereceyi gösterdi.

    Çareyi su kanalında buldular

    Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar parklara ve mesire alanlarına akın etti.

    Aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar ise çareyi cami avlusundan geçen Balıklıgöl suyunda buldu.

    İHA'nın aktarımına göre; su kanalına girerek serinleyen çocukların sesleri avluyu adeta inletti.

    Şanlıurfa'da termometreler 40 dereceyi gösterdi VİDEO

    Şanlıurfa da termometreler 40 dereceyi gösterdi #1

    "Kendilerini yüzmeye alıştırıyorum"

    Çocuklarla birlikte Hasan Paşa Cami avlusunda serinleyen vatandaşlardan Mustafa Güneş, “Urfa’mızın durumu budur. 43 derece sıcaklık var. Çocuklar kendilerini suya atarak serinliyor. Biz de kendilerine yardımcı oluyoruz. Kendilerini yüzmeye de alıştırıyorum. Urfa’da deniz yok. Ne yapalım, elimizdeki imkanlar bunlar.” ifadelerini kullandı.

    Şanlıurfa da termometreler 40 dereceyi gösterdi #2


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 5 Eylül 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 5 Eylül 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Fenomen Merve Taşkın derin dekoltesiyle olay yarattı! 'Göster de rahatla'
    Medya

    Fenomen Merve Taşkın derin dekoltesiyle olay yarattı! 'Göster de rahatla'

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir