Sonbahar mevsiminde de sıcak havalar kentte etkisini sürdürüyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle bunalan çocuklar soluğu cami avlusundan geçen Balıklıgöl suyunda aldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor.

Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında bulunan Şanlıurfa'da termometreler 40 dereceyi gösterdi.

Çareyi su kanalında buldular

Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar parklara ve mesire alanlarına akın etti.

Aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar ise çareyi cami avlusundan geçen Balıklıgöl suyunda buldu.

İHA'nın aktarımına göre; su kanalına girerek serinleyen çocukların sesleri avluyu adeta inletti.

Şanlıurfa'da termometreler 40 dereceyi gösterdi VİDEO



"Kendilerini yüzmeye alıştırıyorum"

Çocuklarla birlikte Hasan Paşa Cami avlusunda serinleyen vatandaşlardan Mustafa Güneş, “Urfa’mızın durumu budur. 43 derece sıcaklık var. Çocuklar kendilerini suya atarak serinliyor. Biz de kendilerine yardımcı oluyoruz. Kendilerini yüzmeye de alıştırıyorum. Urfa’da deniz yok. Ne yapalım, elimizdeki imkanlar bunlar.” ifadelerini kullandı.