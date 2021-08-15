Euro
10.0579
0.05%
Dolar
8.5106
-0.08%
Altın
487.52
0%
Borsa
1.448
0%
Bitcoin
401.895
1.00%
EXEN Coin
27.00
6.09%
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.08.2021 - 20:45
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 20:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Kahraman Mehmetçik, PKK'lı teröristlere geçit vermiyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz!"

    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir