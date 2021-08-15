Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- AA & Ensonhaber
- 15.08.2021 - 20:45
- Güncelleme : 15.08.2021 - 20:52
Kahraman Mehmetçik, PKK'lı teröristlere geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz!"