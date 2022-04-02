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    Afyonkarahisar'da bir eve giren cüce yarasa korumaya alındı

    Afyonkarahisar'da yaşlı çiftin evine giren cüce yarasa, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.
    • AA
    • 02.04.2022 - 02:53
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    Afyonkarahisar'da bir eve giren cüce yarasa korumaya alındı

    Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kentte bir eve giren yarasayı Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) teslim etti.

    AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, yaptığı açıklamada, bugüne kadar yapılan çalışmalarda Türkiye'de 36 yarasa türünün kayıt altına alındığını söyledi.

    Afyonkarahisar'da bir eve giren cüce yarasa korumaya alındı - Video

    "GECECİL OLAN BU CANLILAR KIŞ UYKUSUNA YATAR"

    Kan emen yarasa türünün ülkede bulunmadığını belirten Kandır, "Yarasalar sahip oldukları biyolojik özelliklerine bağlı olarak bitkilerin tozlaşmasında, tohumların yayılmasında ve böcek popülasyonlarının dengede kalmasında rol oynarlar. Gececil olan bu canlılar kış uykusuna yatarlar." dedi.

    Mevsim nedeniyle artık yarasalarla daha sık karşılaşılabildiğini anlatan Kandır, şunları kaydetti:

    Afyonkarahisar da bir eve giren cüce yarasa korumaya alındı #1

    "EVİNİZE YARASA GİRERSE PANİKLEMEYİN"

    "Evdeki kedilerinin dikkatini çekmesi üzerine yarasayı fark eden 70'li yaşlardaki çift, DKMP yetkililerine ulaşıp yarasayı teslim ederek duyarlı bir davranış göstermiştir. Evinize yarasa girerse paniklemeyin. Size zarar vermeyecek, sizden daha çok korkacaktır. Yanlışlıkla evinize girerse sakin kalın, tüm pencereleri açın, ışıkları ve radyo, televizyon gibi ses yayan cihazları kapatın, çıkmalarını bekleyin. Destek isterseniz 112'yi arayın. 112 görevlisi sizi Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ile iletişime geçirecektir. DKMP yetkilileri adresinize kadar gelip hayvanı sizden alarak AKÜREM'e iletecektir."

    Afyonkarahisar da bir eve giren cüce yarasa korumaya alındı #2

    Afyonkarahisar da bir eve giren cüce yarasa korumaya alındı #3


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