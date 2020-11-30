Haftanın ilk iş günü İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Altunizade'deki metrobüs ve duraklarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Türkiye, koronavirüsle mücadelesini sürdürürken; artan vaka ve ölüm oranları korkutuyor.

Buna rağmen özellikle büyükşehirlerde mesafe kuralına neredeyse kimse uymuyor.

YİNE AYNI MANZARA

Hafta sonu için alınan sokağa çıkma kısıtlamasında bile binlerce kişiye ceza kesilirken, haftanın ilk iş günü yine bildik görüntülere sahne oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'de sona ermesinin ardından metrobüslerde yoğunluk oluştu.

AYAKTA TIKIŞ TIKIŞ GİTTİLER

Altunizade metrobüs durağında işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu kalabalık dikkat çekti.

Durakta yığılmalar oluşurken, vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı ve İstanbulluların İETT duraklarında beklediği görüldü.

Altunizade metrobüs durağında yoğunluk: Tıkış tıkış gittiler ViDEO