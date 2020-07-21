Ayasofya'da ilk cuma namazı için hazırlıklar devam ediyor

Ayasofya'da ilk cuma namazı için hazırlıklar devam ediyor

Cami bahçesi için çimler getirilirken, basının yoğun ilgisi nedeniyle platform kuruluyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya'da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz, 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Ayasofya içerisinde hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürerken, dışarıda da güvenlik önlemleri artırıldı.

Sultanahmet Meydanı'na girişler çelik bariyerlerle kapatıldı.

AYASOFYA ÇEVRESİNDE HAZIRLIK

Vatandaşların girişi ise polis kontrolü ile yapılıyor. Cami içerisindeki bahçe için çimlerin getirildiği görüldü.

Öte yandan, hem ulusal hem de uluslararası basının ilgisinin yoğun olması sebebiyle açılış için Ayasofya Camii önüne basın platformu kuruluyor.