Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, 2021- 2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı tanıttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gün içinde ekonominin yeniden ayağa kalkması için hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) detaylarını açıkladı.

Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bugün açıklanan programın kısa bir özetini yaptı.

Bakan Berat Albayrak: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek VİDEO



"İSTİKRAR SÜRECEK, EKONOMİ BÜYÜYECEK"

Bir video paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "2021-2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!" ifadelerini kullandı.