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    Bakan Soylu metroda ırkçı saldırıya uğrayan aileyi ziyaret etti

    Bakan Soylu metroda ırkçı saldırıya uğrayan aileyi ziyaret etti

    İstanbul'da metroda alkollü olduğu öne sürülen şahıs tarafından ırkçı saldırıya uğrayan aileyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu evlerinde ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2022 - 23:22
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    İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattında alkollü olduğu söylenen O.O.K., siyahi bir aileye ırkçı saldırıda bulunup küfür etmişti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o aileyi ziyaret edip gönüllerini aldı.

    Süleyman Soylu hediye verdi

    Aileye geçmiş olsun dileğini ileten Soylu, Davut'un kızları Rukiye ve Fatma'ya hediyeler verdi.

    "Onların öfkesi size değil, bize"

    İkamet izniyle 11 yıldır Türkiye'de bulunan Müslüman aileye yönelik davranıştan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Soylu, "Böyle bir davranışı kabul etmiyoruz. Onların öfkesi size değil, bize." ifadesini kullandı.

    Bakan Soylu metroda ırkçı saldırıya uğrayan aileyi ziyaret etti #1

    "Şahıs kısa süre içerisinde görevlilerimizce yakalanmıştır"

    Olayla ilgili araştırma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise şahsın gözaltına alındığını bildirerek:

    “İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme', 'Ayrımcılık' ve 'Tehdit' suçları ile ilgili Fatih ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 8 Temmuz 2022 tarihinde sosyal medya platformları ve bazı basın yayın kuruluşlarında, 'İstanbul'da rezil ırkçılık; Küfürler yağdırdı' başlığıyla yer alan haber ile ilgili yapılan inceleme neticesinde şahsın O.O.K. olduğu belirlenmiştir. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen O.O.K. isimli şahıs kısa süre içerisinde görevlilerimizce yakalanmıştır.” açıklamasını yapmıştı.

    Bakan Soylu metroda ırkçı saldırıya uğrayan aileyi ziyaret etti #2


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