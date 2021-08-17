Bursa'da bir kişi ağızında sigarayla uyuyunca vücudu yandı

İnegöl ilçesinde bir vatandaş sigara içerken uyuyakaldı. Yatağa düşen sigara sonucu vücudunda yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan şahısın durumu ciddi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Olay, Yenice Mahallesi Doktor Halilbey Caddesi'nde bulunan apartmanın zemin katında meydana geldi.

AĞIZINDA SİGARAYLA UYUYAKALDI

Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan İbrahim Y. iddiaya göre sigara içerken uykuya daldı. Elinden yatağa düşen sigara yangına neden oldu.

Bursa'da ağızında sigarayla uykuya dalınca yanmaya başladı VİDEO

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VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Yangın kısa sürede büyüyünce yanan odada zorlukla uyanan şahıs dışarıya çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken yangın nedeniyle vücudunun tamamında yanıklar oluştu.

Yaralı şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Vücudunda 3. derece yanık oluşan İbrahim Y., Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi.

Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



