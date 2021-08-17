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    Bursa'da bir kişi ağızında sigarayla uyuyunca vücudu yandı

    İnegöl ilçesinde bir vatandaş sigara içerken uyuyakaldı. Yatağa düşen sigara sonucu vücudunda yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan şahısın durumu ciddi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 23:04
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 23:35
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    Bursa'da bir kişi ağızında sigarayla uyuyunca vücudu yandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

    Olay, Yenice Mahallesi Doktor Halilbey Caddesi'nde bulunan apartmanın zemin katında meydana geldi.

    AĞIZINDA SİGARAYLA UYUYAKALDI

    Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan İbrahim Y. iddiaya göre sigara içerken uykuya daldı. Elinden yatağa düşen sigara yangına neden oldu.

    Bursa'da ağızında sigarayla uykuya dalınca yanmaya başladı VİDEO

    Bursa da bir kişi ağızında sigarayla uyuyunca vücudu yandı #1

    VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

    Yangın kısa sürede büyüyünce yanan odada zorlukla uyanan şahıs dışarıya çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken yangın nedeniyle vücudunun tamamında yanıklar oluştu.

    Yaralı şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bursa da bir kişi ağızında sigarayla uyuyunca vücudu yandı #2

    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

    Vücudunda 3. derece yanık oluşan İbrahim Y., Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi.

    Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa da bir kişi ağızında sigarayla uyuyunca vücudu yandı #3

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