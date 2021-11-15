Euro
11.4838
0.27%
Dolar
10.0289
0.29%
Altın
602.29
0.39%
Borsa
1.639
0.83%
Bitcoin
663.700
1.97%
BTXN Coin
21.00
-1.73%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Bursa'da bir hakkında şikayet olan bir kişi, polislere saldırmaya çalıştı

    İnegöl ilçesinde eşiyle tartışan kişiyi çevrede bulunanlar ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırmaya çalışan şahıs gözaltına alındı.
    • İHA
    • 15.11.2021 - 02:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da bir hakkında şikayet olan bir kişi, polislere saldırmaya çalıştı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde sinirlerine hakim olamayan şahıs etrafa korku saçtı.

    Yunus Emre Mahallesi Diş Hastanesi mevkiinde Murat A.(49) eşi A.A. İle tartışmaya başladı.

    Bursa da bir hakkında şikayet olan bir kişi, polislere saldırmaya çalıştı #1

    ÇEVREDEKİLER POLİSE İHBAR ETTİ

    Yüksek sesli ve hararetli tartışmayı gören vatandaşlar durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce etkisiz hale getirildi.

    Polis otosuna alınan şahıs, doktor raporu alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

    Bursa da bir hakkında şikayet olan bir kişi, polislere saldırmaya çalıştı #2

    POLİSE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

    Sağlık kontrolünden geçirildiği sırada öfkelenerek polise saldırmaya çalışıp, kapının camını yumrukla kırdı.

    Polis ekipleri, saldırganı yere yatırarak etkisiz hale getirdiler. Saldırgan ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Şahıs hakkında kamu malına zarar verme suçundan işlem başlatıldı.

    Bursa'da bir hakkında şikayet olan bir kişi, polislere saldırmaya çalıştı VİDEO

    Bursa da bir hakkında şikayet olan bir kişi, polislere saldırmaya çalıştı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir