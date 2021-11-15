Bursa'da bir hakkında şikayet olan bir kişi, polislere saldırmaya çalıştı
- İHA
- 15.11.2021 - 02:47
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sinirlerine hakim olamayan şahıs etrafa korku saçtı.
Yunus Emre Mahallesi Diş Hastanesi mevkiinde Murat A.(49) eşi A.A. İle tartışmaya başladı.
ÇEVREDEKİLER POLİSE İHBAR ETTİ
Yüksek sesli ve hararetli tartışmayı gören vatandaşlar durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce etkisiz hale getirildi.
Polis otosuna alınan şahıs, doktor raporu alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü.
POLİSE SALDIRMAYA ÇALIŞTI
Sağlık kontrolünden geçirildiği sırada öfkelenerek polise saldırmaya çalışıp, kapının camını yumrukla kırdı.
Polis ekipleri, saldırganı yere yatırarak etkisiz hale getirdiler. Saldırgan ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Şahıs hakkında kamu malına zarar verme suçundan işlem başlatıldı.
Bursa'da bir hakkında şikayet olan bir kişi, polislere saldırmaya çalıştı VİDEO