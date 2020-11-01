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Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatı alevlere teslim oldu. İstanbul Valiliği, yangınla ilgili açıklama yaptı.