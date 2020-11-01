Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın
- AA
- 01.11.2020 - 15:06
- Güncelleme : 01.11.2020 - 15:39
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı.
Yapımı devam eden binanın üst katları, izolasyon çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle alevlere teslim oldu.
HASTANE İNŞAATINDA YANGIN
Gökyüzünü kaplayan siyah duman, Anadolu yakasından görüntülendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
EKİPLERDEN YANGINA MÜDAHALE
Zaman zaman binadan küçük çaplı patlama sesleri duyulduğu kaydedildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın ViDEO
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 14.50’de GAMER Acil Durum Merkezi'ne İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait Fatih ilçemiz Topkapı Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın ihbarında bulunulmuştur.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre bina çatısındaki inşaat malzemelerinin yanması sonucu maddi hasar oluşmuştur. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak incelemelere başlanmıştır." denildi.