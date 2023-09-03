Çorum'da park halindeki otomobil kurşunlandı

İHA
Çorum'da Ulukavak Mahallesi Tekceviz 7. Sokak'ta, sokak üzerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki bir otomobili kurşunlayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Ölen ya da yaralanan yok
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kurşunlanan otomobilin bulunduğu olay yerinde incelemelerde bulundu.
Şüpheliler aranıyor
Polis, olayın gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.