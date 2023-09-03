Çorum'da park halindeki otomobil kurşunlandı Çorum'da gece saatlerinde park halindeki bir otomobil kurşunlandı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler aranıyor.

İHA

Çorum'da Ulukavak Mahallesi Tekceviz 7. Sokak'ta, sokak üzerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki bir otomobili kurşunlayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Ölen ya da yaralanan yok

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kurşunlanan otomobilin bulunduğu olay yerinde incelemelerde bulundu.

Şüpheliler aranıyor

Polis, olayın gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.