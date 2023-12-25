Diyarbakır annelerinden terör örgütü PKK'ya tepki! 'Mehmetçiğimizin yanındayız' Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler için duydukları üzüntüyü dile getirdi.

AA & Ensonhaber

Terör örgütü PKK, yüzlerce anne ve babayı evladından ayırdı.

Örgütün siyasi ayağı olan HDP (DEM Parti), bugüne kadar çok sayıda gencin beynini yıkayarak dağa kaçırılmasına neden oldu.

Bunun üzerine aileler, çocukları için harekete geçti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1576'ncı gününde sürüyor..

PKK aleyhine slogan attılar

Ellerinde Türk bayraklarıyla evlatları için bekleyişi sürdüren aileler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler için duydukları üzüntüyü dile getirdi, terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

"12 evladı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz"

Oturma eylemi sayesinde evladına kavuşan Ayşegül Biçer, aileler adına yaptığı açıklamada, "Terör örgütünün saldırıları sonucu 12 evladı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mehmetçiğimizin yanındayız, yapılan operasyonları sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

"Evlatlarımızı HDP ve PKK'ya bırakmıyoruz"

Oturma eylemi yapan annelerden Nazlı Sancar da şehit olan askerler için büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Sancar, "Burada yıllardır evlat mücadelesi veriyoruz. Hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz. Buradan kalkmıyoruz, evlatlarımızı HDP ile PKK'ya bırakmıyoruz" diye konuştu.