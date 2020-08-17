Emine Bulut'un ailesi, kızlarının mezarını ziyaret etti

Eski eşi Fedai Varan tarafından 11 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak hayatını kaybeden Emine Bulut, ölümünün 1'nci yıl dönümünde annesi, babası ve kızı tarafından mezarı başında anıldı.

Kırıkkale'de yaşayan Emine Bulut, geçtiğimiz yıl kızı F.B.B.'nin gözü önünde, 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından lokantada bıçaklanarak, hayatını kaybetmişti.

Emine Bulut'un yaralı halde lokantadan çıkarılırken 'ben ölmek istemiyorum' sözleri ile kızı F.B.B.'nin 'anne lütfen ölme' diye feryat ederken çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca infiale yol açmıştı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Fedai Varan'a, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verilerek, cezada indirim uygulanmamıştı.

1'NCİ YIL DÖNÜMÜNDE MEZARINI ZİYARET ETTİLER

Emine Bulut'un babası Ahmet ve annesi Fadime Bulut, yanlarında yaşayan torunları F.B.B. ile birlikte tüm Türkiye'yi sarsan cinayetin birinci yıl dönümünde Yuva Mezarlığı’nda bulunan kızlarının mezarını ziyaret etti.

Kızlarını kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşayan Bulut ailesi ve F.B.B. mezar başında dua etti.

"RÜYAMDA KIZIMI GÖRÜYORUM"

Anne Fadime Bulut, kızının mezarına her gün geldiğini söyleyerek, "Büyük yükü üstümüze yıktı gitti. Sonra ev darmadağın oldu. Rüyamda bile görüyorum, sanki çanta ile gelecek gibi oluyor. Kaç kere alışveriş merkezinde birilerini gördüğümde aynı ona benzetiyorum. Alışveriş merkezinde gittim, kıza dokundum, 'bir şey mi oldu teyze' dedi, bende 'çocuğuma benzettim' dedim" diye konuştu.

2 oğlunun cezaevinde olduğunu söyleyen anne Fadime Bulut, "Çocuklarım görmedi ablalarını, cenazeye katılamadılar. Çocuklarımın bir günlüğüne gelip mezarını görmesi bizleri mutlu eder" dedi.

"BAŞKASININ CANI YANMASIN"

Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut ise "Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Benim Emine'mden sonra kaç tane kadın öldü, yazık değil mi, bu kadınların suçu günahı ne?" ifadesini kullandı.