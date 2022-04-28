Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi
- 28.04.2022 - 19:34
- Güncelleme : 28.04.2022 - 19:39
Kahraman Türk askeri, terör örgütü PKK'yı her yerden kıstırıyor.
Örgütü ülke gündeminden çıkarmak için canları uğruna mücadele veren askerlerimiz, EREN ABLUKA-2 Operasyonu'yla Hakkari'de barınan hain teröristleri etkisiz hale getiriyor.
2 terörist silahlarla ölü olarak ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan son açıklamada, teröristlerle girilen çatışma sonucu 2 teröristin 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak ele geçirildiği duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Kavaklı Çobandağı bölgesinde 28 Nisan 2022 tarihinde icra edilen EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." denildi.