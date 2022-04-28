Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi

Hakkari'de barınan hain teröristlere yönelik yapılan EREN ABLUKA-2 operasyonunda yaşanan çatışmada 2 terörist 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak yakalandı.

Kahraman Türk askeri, terör örgütü PKK'yı her yerden kıstırıyor.

Örgütü ülke gündeminden çıkarmak için canları uğruna mücadele veren askerlerimiz, EREN ABLUKA-2 Operasyonu'yla Hakkari'de barınan hain teröristleri etkisiz hale getiriyor.

2 terörist silahlarla ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan son açıklamada, teröristlerle girilen çatışma sonucu 2 teröristin 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak ele geçirildiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Kavaklı Çobandağı bölgesinde 28 Nisan 2022 tarihinde icra edilen EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." denildi.