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    Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi

    Hakkari'de barınan hain teröristlere yönelik yapılan EREN ABLUKA-2 operasyonunda yaşanan çatışmada 2 terörist 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak yakalandı.
    • 28.04.2022 - 19:34
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 19:39
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    Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi

    Kahraman Türk askeri, terör örgütü PKK'yı her yerden kıstırıyor.

    Örgütü ülke gündeminden çıkarmak için canları uğruna mücadele veren askerlerimiz, EREN ABLUKA-2 Operasyonu'yla Hakkari'de barınan hain teröristleri etkisiz hale getiriyor.

    2 terörist silahlarla ölü olarak ele geçirildi

    İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan son açıklamada, teröristlerle girilen çatışma sonucu 2 teröristin 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak ele geçirildiği duyuruldu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Kavaklı Çobandağı bölgesinde 28 Nisan 2022 tarihinde icra edilen EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." denildi.

    Eren Abluka-2 Operasyonu nda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi #1


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