Erzincan’da 65 yaş ve üzerine yasak getirildi

Korona tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde koronavirüs salgınını önlemek amacıyla çeşitli kararlar aldı.

Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkamayacak.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları, lokallere girişlerine, cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına izin verilmeyecek.

İHLAL EDENLERE PARA CEZASI

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan diğer kararlar ise şöyle:

“Alışveriş merkezleri, pansiyon ve otellerin girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılarak, durumu uygun olmayanların girişlerine müsaade edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması. Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilecek.

Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nin 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması.”