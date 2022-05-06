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    Esenler'de ters yöne giren araç 1'i bebek 3 kişiyi ezdi

    İstanbul Esenler'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ters yöne girerek kaldırımda yürüyen aileye çarptı.
    • 06.05.2022 - 18:52
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 19:13
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    Esenler'de ters yöne giren araç 1'i bebek 3 kişiyi ezdi

    Akşam saatlerinde İstanbul'un Esenler ilçesi Esenler Nine Hatun Mahallesi Çinçindere Caddesi'nde meydana gelen olayda, Serhat Ay'ın kullandığı 34 UJ 0059 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti.

    1'i bebek 3 kişiye çarptı

    DHA'nın haberine göre, süratli şekilde karşı şeride geçen otomobil, kaldırımda yürüyen 1'i bebek 3 kişiye çarptı. Ailenin yardımına hemen çevredeki vatandaşlar koştu.

    Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yarlanan 3 kişilik aileyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Şoka giren sürücü Serhat Ay, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

    Esenler'de ters yöne giren araç 1'i bebek 3 kişiyi ezdi VİDEO

    Esenler de ters yöne giren araç 1 i bebek 3 kişiyi ezdi #1

    Esenler de ters yöne giren araç 1 i bebek 3 kişiyi ezdi #2

    Esenler de ters yöne giren araç 1 i bebek 3 kişiyi ezdi #3

    Esenler de ters yöne giren araç 1 i bebek 3 kişiyi ezdi #4

    Esenler de ters yöne giren araç 1 i bebek 3 kişiyi ezdi #5

    Esenler de ters yöne giren araç 1 i bebek 3 kişiyi ezdi #6

    Esenler de ters yöne giren araç 1 i bebek 3 kişiyi ezdi #7

    Esenler de ters yöne giren araç 1 i bebek 3 kişiyi ezdi #8


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