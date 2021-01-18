FETÖ'nün Ankara dershaneler sorumlusu yakalandı

Ankara'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ "Ankara dershaneler sorumlusu" olduğu belirtilen Hakan A. yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Ankara dershaneler sorumlusu" olduğu belirlenen Hakan A'nın Etimesgut ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

BYLOCK KULLANICISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Zanlının Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmalarda firari olduğu ve Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.

FETÖ'nün dershanelerinde yöneticilik yaptığı, Bank Asya hesabı ve örgütün gizli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Hakan A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.