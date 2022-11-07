FSM Köprüsü turuncuya büründü
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemi hastalığına dikkati çekmek amacıyla turuncu ile ışıklandırıldı.
- 07.11.2022 - 23:56
- Güncelleme : 08.11.2022 - 00:08
Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenliyor.
FSM turuncu oldu
Etkinlikler kapsamında FSM Köprüsü turuncu renge büründürüldü.
AA'nın aktardığı bilgiyere göre, akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma gün ağarıncaya kadar sürecek.
FSM Köprüsü turuncuya büründü VİDEO