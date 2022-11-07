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    FSM Köprüsü turuncuya büründü

    Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemi hastalığına dikkati çekmek amacıyla turuncu ile ışıklandırıldı.
    • 07.11.2022 - 23:56
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 00:08
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    FSM Köprüsü turuncuya büründü

    Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenliyor.

    FSM turuncu oldu

    Etkinlikler kapsamında FSM Köprüsü turuncu renge büründürüldü.

    AA'nın aktardığı bilgiyere göre, akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma gün ağarıncaya kadar sürecek.

    FSM Köprüsü turuncuya büründü VİDEO

    FSM Köprüsü turuncuya büründü #1


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