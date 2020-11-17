Bilecik Valiliği, ipek böceğinin 45 günlük dönüşümünü kayıt altına aldı.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Mayıslar köyündeki Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tesislerinde canlandırılan ipek böceği yumurtalarının 45 günlük dönüşümü, kayıt altına alınarak basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Yumurtaların üreticilere tesliminden koza yapımına kadar geçen sürenin kaydedildiği görüntülerde, ipek böceğinin dönüşümü gözleniyor.

İpek böceğinin 45 günlük dönüşümü görüntülendi-Foto Galeri

İpek böceğinin 45 günlük dönüşümü görüntülendi-Video

45 GÜNLÜK LARVADAN İPEĞE DÖNÜŞÜM



Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yaptığı açıklamada, ildeki ipek böceği yetiştiriciliğinin, Kurtuluş Savaşı öncesine dayandığını söyledi.

Bölgenin, Osmanlı'nın son döneminde de büyük bir ipek böceği üretim merkezi olduğunu belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Yaptığımız bu yolcukla 45 günlük larvadan ipeğe dönüşüme şahit olduk. Gençlerimizin daha fazla bu mesleğe yönelmesini istiyoruz. Köyümüzde kendi imkan ve kabiliyetimizi en verimli şekilde kullanarak, kendi işimizin patronluğunu yaparak ipek böcekçiliğine yönelebiliriz. İpek böcekçiliğinin daha da yaygınlaşmasını arzu ediyoruz."





"KÜLTÜR VE MİRAS ÜRÜNÜ DEVAM ETSİN İSTİYORUZ"

Kozabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık da 2006 yılından beri Türkiye'nin her yerine canlı ipek böceği götürüldüğünü bildirdi.

Üreticilerin sabırla ipek böceğinin mucizevi dönüşümü sağladığını aktaran Işık, şunları kaydetti:

"Kültür ve miras ürününün devam etmesini istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığınca kilo başına hayvancılık desteği veriliyor. Adeta bitme noktasındayken sürdürebilir bir ürün oldu. Elde edilen kozalar kooperatif personelimizce Bilecik, Adapazarı, Bursa, Eskişehir ve Alanya'daki kooperatiflerdeki personellerimiz tarafından yerinden alınarak kooperatifimizin depolarına getiriliyor."





KÖYLÜLER, İPEK BÖCEKÇİLİĞİNİ SEVİYOR

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyun Köyü Muhtarı Gürol Emir ise köydeki 22 ailenin ipek böceği yetiştirdiğini söyledi.

İpek böceklerini heyecanla takip ettiklerini vurgulayan Emir, "İpek böceği ile uğraşmak aynı zamanda çok zevkli. Yetiştirmesi, bakması yani bir şefkatle, sevecenlikle yapıyorsun. Bunun en zor günü 8. gün. Devlete ve ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Gençlerimize köylerine dönüp ipek böceği ile uğraşmalarını tavsiye ederim, getirisi çok güzel." diye konuştu.

Osmaneli ilçesine bağlı Günüören köyünde 10 yaşından beri ipek böceği yetiştiren 80 yaşındaki Yeşariye Hatun da ipek böceği konusunda gençlerin bilgilenmesi gerektiğini belirtti.

Ev hanımı Yeliz Demirkapı ise eşine katkıda bulunmak için 2-3 yıl araştırma yaptıktan sonra ipek böceği üretimine başladığını belirterek, artık ailece ipek böcekçiliğiyle uğraştıklarını ifade etti.