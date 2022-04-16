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    İstanbul'da 4 kişi vitrinden çaldıkları şapkayla yoluna devam etti

    İstanbul Fatih'te 4 kişi, bir mağazanın cam vitrininden bin dolar değerinde şapka çaldı. Çaldıkları şapkayı başlarına geçiren şüphelilerin soğukkanlılığı kameraya yansıdı.
    • 16.04.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 18:12
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    İstanbul'da 4 kişi vitrinden çaldıkları şapkayla yoluna devam etti

    Dün gece saatlerinde İstanbul'un Fatih ilçesi Küçük Ayasofya Mahallesi Kaleci Sokak'ta yaşanan olayda, 4 kişi kıyafet ve şapka satıldığı kapalı olan iş yerinin önünde durdu.

    Camı kırıp şapka çaldılar

    DHA'nın haberine göre, dışarda bulunan cam vitrindeki şapkaları gözüne kestiren kişiler, camı kırarak çok sayıda şapka çaldı. Şüpheliler şapkaları başlarına geçirerek, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler.

    O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    İstanbul'da 4 kişi vitrinden çaldıkları şapkayla yoluna devam etti VİDEO

    "15 saniyede götürmüşler"

    Esnaf Serdar Kahraman, "Gece saat 01.00 civarlarında gelmişler. Şapkalar vardı hepsi kaliteli 15 saniye içinde götürmüşler. Burası turizm bölgesi. Hırsızlık olayları burada bu günlerde çoğaldı." dedi.

    "Bin dolarlık malzemeyi çalıyorlar"

    İş yeri çalışanı Celal Yalçıntaş ise, "Bin dolarlık malzemeyi çalıyorlar. Çok geç saatlerde değildi. Kameralara baktığımızda 15-16 yaşlarında gençler." ifadesini kullandı.

    İstanbul da 4 kişi vitrinden çaldıkları şapkayla yoluna devam etti #1

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    İstanbul da 4 kişi vitrinden çaldıkları şapkayla yoluna devam etti #7


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