İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri

Bayram öncesi yoğunluk yaşanan kuaförlerde uygulanacak çalışma saatleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından açıklandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre kapılarını kapatan kuaförler, geçtiğimiz hafta yeniden hizmete başlamıştı.

Zaten koronavirüs yoğunluğu yaşanan kuaförlere bir de bayram yoğunluğu eklendi.

Randevu usulune göre çalışan kuaförlerin bayram öncesi çalışma saatlerinde yeni bir düzenleme yapıldı.

Uygulamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu.

İŞ YERLERİNİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb.işyerleri belirlenen kurallar çerçevesinde, Ramazan Bayramı öncesi, 20.05.2020 Çarşamba ve 21.05.2020 Perşembe günleri Gece saat:02.30’a kadar, 22.05.2020 Cuma günü saat:23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir." ifadelerini kullandı.