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    İstanbul'da fazla yolcu taşıyan minibüsçü cezaya isyan etti

    Denetimler sırasında fazladan 8 yolcu taşıdığı tespit edilen bir minibüs şoförü, “Sabahtan akşama kadar ayakta yolcu taşıyoruz. Bize her gün ceza yazın” diyerek tepkisini dile getirdi.
    • İHA
    • 03.09.2020 - 09:20
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 09:20
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    İstanbul'da fazla yolcu taşıyan minibüsçü cezaya isyan etti

    Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, vatandaşların yoğun etkileşimde bulunduğu toplu taşımalarda denetimler devam ediyor.

    İstanbul Perpa Darülaceze Caddesi üzerinde otobüs ve minibüsleri durduran ekipler, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

    FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSÇÜ SİTEM ETTİ

    Ekipler, otobüslerde mesafe bırakmadan oturan yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıda bulundu.

    Denetimler sırasında fazladan 8 yolcu taşıyan minibüs şoförünün tepkisi ise pes dedirtti.

    İstanbul da fazla yolcu taşıyan minibüsçü cezaya isyan etti #1

    "HER GÜN CEZA YAZIN"

    Ceza karşısında sinirlenen şoför, "Yeter artık 3 kişi aldık, çok mu? Onlar da öğrenci 1 buçuk TL’ye aldık. Yasak mı? O zaman kaldırın minibüsleri. Bu kadar eziyet yapılmaz bir insana. Vallahi bıktım bu işten, yemin ederim  yapacak işimiz yok. Ayakta 3-5 kişi almayalım mı? Otobüsler daha kalabalık oluyor. Sabahtan akşama kadar ayakta yolcu taşıyoruz. Her gün ceza yazın bize” ifadelerini kullandı.

    İstanbul'da fazla yolcu taşıyan minibüsçü cezaya isyan etti

    İstanbul da fazla yolcu taşıyan minibüsçü cezaya isyan etti #2

    İstanbul da fazla yolcu taşıyan minibüsçü cezaya isyan etti #3

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