- En Son Haber
- İç Haber
- Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü
Andırın ilçesinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
- İHA
- 24.07.2020 - 20:29
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde Yemliha Yener (64) kullandığı otomobiliyle Andırın-Kadirli karayolu üzerinde seyir halinde iken Yeşilova Mahallesinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan çakıl yığınına çarptı.
2 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın şiddetiyle otomobilde yangın çıktı. Kazada otomobilde bulunan Yedigül Yener (51), Hıra Cemre Yengin (8) hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte Abdurrahman Yener (24), Mert Yener (15) kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.