Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi'nde iki çocuk annesi kadın, tartıştığı eşi tarafından çocuklarının yanında bıçaklanması sonucu hayatını kaybetti.

Karabük Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi'nde V.D, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi H.Ç.D ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs eline aldığı bıçağı, çocuklarının önünde eşinin boynuna savurdu.

Kanlar içinde kalan kadını hareketsiz bir şekilde gören V.D, kendisini de bıçaklayarak yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki çocuk annesi H.D, Özel Medikar Hastanesi'ne, V.D de Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan anne kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"ŞARJ ALETİNİ ALACAĞIM DİYEREK GELDİ"

Gazetecilere konuşan dede H.D, "Ara ara kavga ediyorlardı. 'Şarj aletini alacağım' diye gelmiş buraya. Bu olayı yapmış. Bilsem yollar mıyım onu. Ben geline yalvardım, barıştırayım diye. 'Barışmam baba’ dedi. Gelin ara sıra bırakacağım diyordu. Bu çocukları anasız babasız yetim bıraktırmam dedim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, çift arasında uzun süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

Karabük'te kocası tarafından çocuklarının önünde öldürüldü VİDEO







