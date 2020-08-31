Su kuyusunda mahsur kalan koyunun yardımına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yetişti.

Kastamonu’da Yukarıbatak köyü Koparan Mahallesi’nde bir koyun, su kuyusuna düşerek mahsur kaldı.

Durumu fark eden vatandaşlar ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu.

İP YARDIMIYLA KURTARILDI

AFAD Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma ekibi de harekete geçerek, su kuyusunun bulunduğu bölgeye geldi. Kuyuya ip yardımıyla inen ekipler, koyunu düştüğü su kuyusundan çıkartarak sahibine teslim etti.

Kastamonu'da su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı