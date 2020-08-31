Dolar
7.3595
0.3545%
Euro
8.8029
1.1676%
Altın
1969.41
0.2438%
Borsa
1080.22
-1.8472%
G. Altın
465.413
0.453%
Bitcoin
86423.31
1.9664%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Kastamonu'da su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı

    Su kuyusunda mahsur kalan koyunun yardımına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yetişti.
    • İHA
    • 31.08.2020 - 17:25
    • Güncelleme : 31.08.2020 - 17:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'da su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı

    Kastamonu’da Yukarıbatak köyü Koparan Mahallesi’nde bir koyun, su kuyusuna düşerek mahsur kaldı.

    Durumu fark eden vatandaşlar ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu.

    İP YARDIMIYLA KURTARILDI

    AFAD Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma ekibi de harekete geçerek, su kuyusunun bulunduğu bölgeye geldi. Kuyuya ip yardımıyla inen ekipler, koyunu düştüğü su kuyusundan çıkartarak sahibine teslim etti.

    Kastamonu'da su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı

    Kastamonu da su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı #1

    Kastamonu da su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı #2

    Kastamonu da su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı #3

    Görüş Bildir