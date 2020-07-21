Kılıçdaroğlu'nun Ayasofya'da ilk namaza katılmama nedeni

Ayasofya'da kılınacak ilk namaza davet edilen Kılıçdaroğlu, kameralar karşısında ibadet yapmayı doğru bulmadığını belirterek daveti geri çevirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti.

Ayasofya Camii'nde ilk ibadet ise bu cuma...

Kamuoyu tarafından merak edilen, sınırlı sayıda kontenjanı bulunan Ayasofya'da namaza kimlerin davet edileceği...

YETKİ DİYANET'TE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazına davetleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapacağını duyurmuştu.

KILIÇDAROĞLU DAVETİ REDDETTİ

Cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak davette bulundu.

CHP Lideri ise, daveti kabul etmeyerek gelmeyeceğini söyledi.

"KAMERA ÖNÜNDE İBADETE KARŞIYIM"

Kemal Kılıçdaroğlu, davet için teşekkür ederken gelmeme sebeini ise ibadetin kameralar önünde gerçekleştirilmesini hiçbir zaman doğru bulmadığını belirterek izah etti.