Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Malatya’da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- İHA
- 05.03.2021 - 22:27
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Düzenlenen operasyonda 1 kilo 45 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.