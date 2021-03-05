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    Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

    Malatya’da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 22:27
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    Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

    Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Düzenlenen operasyonda 1 kilo 45 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

    Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Malatya da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama #1

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