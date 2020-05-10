Mardin'de 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Mardin'de 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu

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İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu Mardin'de bir teröristin daha teslim olduğunu, bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmeler devam ediyor

Bakanlık bu kapsamda 1 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Konu hakkındaki açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı.

1 PKK'LI DAHA TESLİM OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün, Mardin ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütünün kırsal yapılanmasına 2014 yılında katılan, örgütün Suriye uzantısı içerisinde faaliyet yürüten R.G. isimli örgüt mensubu Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

SON 5 AYDA 76 TERÖRİST TESLİM OLDU

Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 76'ya yükselmiştir." ifadelerine yer verildi.