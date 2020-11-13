Dolar
7.666
-0.2965%
Euro
9.0737
-0.2648%
Altın
1887.18
0.6152%
Borsa
1291.29
1.5364%
G. Altın
463.507
-0.0836%
Bitcoin
124741.86
0.2832%
EXEN Coin
12.36
-0.24%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C

    Mardin'de 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Midyat ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 11 bin 637 litre akaryakıt ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.11.2020 - 21:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin'de 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

     

    Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Midyat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı akaryakıt ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

    5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 11 bin 637 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

    Akaryakıta el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Mardin de 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #1

    Mardin de 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir