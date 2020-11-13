Mardin'de 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Midyat ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 11 bin 637 litre akaryakıt ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 13.11.2020 - 21:38
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Midyat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı akaryakıt ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 11 bin 637 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Akaryakıta el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.