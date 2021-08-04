Marmaris’te turistler yangına rağmen yüzdü

Marmaris’te turistler yangına rağmen yüzdü

Orman yangınları devam ettiği Marmaris’te turistler, alevlere rağmen tatillerini sürdürüyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınları, dün Hisarönü’nde alevlendi.

Ekiplerin hızlıca müdahale etmeye çalıştığı yangında ilginç manzaralar ortaya çıktı.

ALEVLİ MANZARAYA KARŞI YÜZDÜLER

Bir yandan alevler ormanı hızla sararken, diğer yandan turistler o manzaraya karşı denize girdi.

Eline telefonunu alıp yangını görüntüleyen de oldu, sırtını dönüp güneşlenen de…

Marmaris’te tatil ve yangın bir arada VİDEO

BÖLGE SAKİNLERİ YANGINA MÜDAHALEYE KOŞTU

Suyun öteki tarafında da amansız bir mücadele vardı.

Orman ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına, bölge sakinleri de destek verdi.