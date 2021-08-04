Euro
10.0136
0.34%
Dolar
8.4448
0.47%
Altın
492.48
0.7%
Borsa
1.42
0.76%
Bitcoin
318.859
-1.17%
EXEN Coin
23.27
-0.89%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Marmaris’te turistler yangına rağmen yüzdü

    Orman yangınları devam ettiği Marmaris’te turistler, alevlere rağmen tatillerini sürdürüyor.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 10:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Marmaris’te turistler yangına rağmen yüzdü

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınları, dün Hisarönü’nde alevlendi.

    Ekiplerin hızlıca müdahale etmeye çalıştığı yangında ilginç manzaralar ortaya çıktı.

    ALEVLİ MANZARAYA KARŞI YÜZDÜLER

    Bir yandan alevler ormanı hızla sararken, diğer yandan turistler o manzaraya karşı denize girdi.

    Eline telefonunu alıp yangını görüntüleyen de oldu, sırtını dönüp güneşlenen de…

    Marmaris’te tatil ve yangın bir arada VİDEO

    BÖLGE SAKİNLERİ YANGINA MÜDAHALEYE KOŞTU

    Suyun öteki tarafında da amansız bir mücadele vardı.

    Orman ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına, bölge sakinleri de destek verdi.

    Marmaris’te turistler yangına rağmen yüzdü #1

    Marmaris’te turistler yangına rağmen yüzdü #2

    Marmaris’te turistler yangına rağmen yüzdü #3

    Marmaris’te turistler yangına rağmen yüzdü #4

    Marmaris’te turistler yangına rağmen yüzdü #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir