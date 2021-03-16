Melek İpek'e tahliye çıkmadı

Antalya’da kendisini kelepçeleyip darp ettiği ileri sürülen 12 yıllık eşini öldürmekten tutuklanan 2 çocuk annesi Melek İpek’in ilk duruşmasında tutukluluğunun devamına karar verildi.

Geçtiğimiz 7 Ocak tarihinde Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi’ndeki iki katlı müstakil evde meydana gelen olayda, servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek (36) ile 12 yıllık eşi Melek İpek (31) arasında tartışma çıkmıştı.

Ramazan İpek, ellerine kelepçe taktığı eşi Melek İpek'i saatlerce darp etmiş, gördüğü şiddetten dolayı gözlerinde şişlik ve morluk oluşan Melek İpek, eşinin kendisini ve çocuklarını öldüreceği tehditlerine maruz kalmıştı.

Ramazan İpek, sabah servis dönüşü geldiği evinde elleri kelepçeli olan Melek İpek’in av tüfeği ile beklediğini gördü. Yaşanan arbedede Melek İpek’in elindeki tüfek ateş aldı.

İpek’in durumu bildirmesiyle eve gelen sağlık ekipleri Ramazan İpek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Elleri kelepçeli ve çıplak şekilde bulunan Melek İpek’e de sağlık ekipleri müdahale etti. Melek İpek, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.





HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Melek İpek hakkında hazırlanan iddianamede "haksız tahrik" indirimi uygulanarak, sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Melek İpek, 66 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Antalya Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya SEGBİS bağlantısı ile katılan Melek İpek’in savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Mahkeme heyeti Melek İpek’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. 2 Nisan tarihine ertelenen duruşmada Melek İpek’in çocukları ve diğer sanıklar dinlenecek.



