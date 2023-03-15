Rize'de binaların arasındaki direk yıllar süren mücadelenin sonunda kaldırıldı

Rizelilerin yıllarca süren mücadelesi mutlu sonuçlandı.

Çayeli ilçesinde, binaların ortasında duran ve tehlike saçan yüksek gerilim hattı direği mahalleliyi tedirgin etti.

40 metre yüksekliğinde direğin kaldırılması için başvurmadıkları yer kalmamıştı.

Hem mahalledeki çocuklar hem de apartman sakinleri için tehlike oluşturan gerilim hattı direği, zaman zaman yıldırım düşmesi vakalarına da sahne olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Acele Kamulaştırma kararı alınarak kaldırılması kararı alınmasının ardından gerilim hattı direği, vinç yardımıyla mahalleden kaldırıldı.

Eskipazar Mahallesi Muhtarı Muhammet Köse, mahallenin tedirgin eden direğinin sonunda kaldırıldığını belirterek şöyle konuştu:

Buradan çocuklar olsun, halk olsun, mahalle sakinleri bundan çok rahatsızdı. Bir nevi adres tarif yeri gibiydi ama tabii burada tehlike arz ediyordu. Bundan yaklaşık 2 yıl önce bir elektrik akımıyla beraber binalara ve araçlara zarar vermişti. Zaten ondan sonra çalışmalar hız kazandı. Gerçekten çok iyi bir neticeye vardık ve sonunda başardık. Bu burada hem bir kirlilik hem de bir tedirginlik oluşturuyordu. Kimsenin burada rahat bir oturum sağladığı yoktu. Bu direk yaklaşık 25-30 yıldır burada. Direkten sonra zaten binalar kuruldu. Tabii o yapılan çalışmayı bilmiyoruz.



Yetkililer sonuçta burada olamayacağına karar verdi. Gereken çalışma yapıldı. Çocuklarımız burada oyun oynayamıyordu. Direkten yukarıya tırmansalar düşme tehlikesi var. Mahalle sakinleri olsun bırakmıyorduk ama sonuçta bir tehlike arz ediyordu. Sanki bu direk 2 binanın yangın merdiveni gibi duruyordu. Çocuklar oyunlar oynayamıyordu. Rahatlıkla evlerine girip çıkamıyorlardı. Hırsız geldiğinde 2 binaya da rahatlıkla ulaşabiliyordu. Alınan karar çok iyi bir karardır.