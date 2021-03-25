Sivas'ta bir kadın sürücü önce bisikletliye sonra yayaya çarptı

Sivas'ta bir kadın sürücü önce bisikletliye sonra yayaya çarptı

Sivas'ta sürücü Safiye Kervan Kıran, önce bisikletteki Canpolat Işık'a ardından yolda yürüyen Tolgahan Daşdelen'e çarptı. Kazada 2 kişi de yaralandı.

Saat 14.00 sıralarında, Gültepe Mahallesi Raylı Sokak'ta meydana gelen kazada Safiye Kervan Kıran, kullandığı 60 TR 710 plakalı otomobille sokağa gireceği sırada, önce aynı yönde ilerleyen Canpolat Işık yönetimindeki bisiklete ardından yaya Tolgahan Daşdelen’e çarptı. Kazada Canpolat ve Daşdelen yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KADIN SÜRÜCÜYÜ YAKINLARI SAKİNLEŞTİRDİ

Kazanın şokunu yaşayan otomobil sürücüsü Safiye Kervan Kıran ise bölgeye gelen yakınları tarafından sakinleştirildi.























