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    Terör saldırısı sonrası yakınların feryadı yürek yaktı

    Terör saldırısı sonrası yakınların feryadı yürek yaktı

    Van'da yol çalışması yaparken teröristlerin saldırısında 2 işçi şehit olurken 8 işçi yaralandı. Yaralıların tedavileri devam ederken, yakınlarının ise hastane önündeki bekleyişi sürüyor.
    • İHA
    • 09.06.2020 - 04:27
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    Terör saldırısı sonrası yakınların feryadı yürek yaktı

    Van’ın Çatak İlçesinin Narlı Mahallesine bağlı Belbuka Yaylasında yol yapım çalışması yapan işçilerin bulunduğu araca akşam saatlerinde PKK’lı teröristlerce EYP’li saldırı düzenlendi. Hain saldırıda 2 işçi şehit oldu, biri ağır 8 işçi ise yaralandı.

    Saldırıda yaralanan işçiler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hasta yakınları ise hastaneye akın etti.

    Terör saldırısı sonrası yakınların feryadı yürek yaktı

    Terör saldırısı sonrası hastane önünde acı bekleyiş -2

    ŞEHİT İŞÇİLERİN YAKINLARINDAN AĞITLAR

    Hain saldırıda şehit olan şirket işçilerinden Emrah Baran ve Murat yağdıran’ın yakınları hastanede fenalık geçirirken, Kürtçe ve Türkçe ağıtlar yaktı.

    Terör saldırısı sonrası hastane önünde acı bekleyiş -1

    YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

    Saldırıda yaralanan 8 işçi ise acil müdahalenin ardından servise çıkarıldı. Saldırıda yaralanan 8 işçinin isimleri belli oldu. Saldırıda yaralanan Veysel Uçar, Ramazan Ülker, Harun Baran, Burak Baran, Abdullah Dokuz, Cevdet Bağ ve Ali Dülek’in hayati tehlikesi bulunmazken, Oktay Baran isimli işçinin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

    Terör saldırısı sonrası hastane önünde acı bekleyiş -3

    Terör saldırısı sonrası hastane önünde acı bekleyiş -4

    Terör saldırısı sonrası hastane önünde acı bekleyiş -5

    Terör saldırısı sonrası hastane önünde acı bekleyiş -6

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