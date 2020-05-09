Türk İşaret Dili videoları, EBA üzerinden ulaştırılacak

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel videolar hazırladıklarını bildirdi.

Türk İşaret Dili içerikleri, EBA'ya taşınıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla hazırlanan Türk İşaret Dili (TİD) videolarının, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrencilere ve öğretmenlere ulaştırılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen '2020 Erişilebilirlik Yılı' kapsamında, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından TİD videolarının hazırlandığını anımsattı.

"ÖĞRENCİLERE ÖZEL VİDEOLAR HAZIRLADIK"

Amaçlarının işaret dilini, eğitim çağındaki çocuklara tanıtmak ve Engelliler Haftası’nda farkındalığı artırmak olduğunu belirten Bakan Selçuk, "İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel videolar hazırladık.





Videolar, Türk İşaret Dili hakkında kısa bilgi, temel günlük konuşmalarda kullanılan kelimelerin işaret dili olarak öğretilmesi ve ardından öğrenilen kelimelerin diyalog olarak kullanımını içeriyor." ifadelerini kullandı.

EBA TV'DEN YAYINLANACAK

Bakan Selçuk, videoların uzaktan eğitim programı kapsamında EBA TV ve 'eba.gov.tr'den yayınlanacağını kaydetti.

Öte yandan, bakanlığın EBA TV kapsamında yayımlanan dersleri işaret diline çevirerek, bu dersleri erişebilir hale getirmek için de proje yürüttüğü öğrenildi.