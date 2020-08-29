Sınav sonucunu internetten aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci, sosyal medyada herkesin ilgisini çekti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav sonucunu babasıyla birlikte öğrenen genç kızın mutluluğu, izleyenleri duygulandırdı.

Bilgisayar başına geçen baba ve Berna, sınav sonucunu öğrenmek için sisteme giriş yaptı. Bu sırada oldukça heyecanlı gözüken baba ve kızı, önce gözlerini kapattı, ardından birbirine sarıldı.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI YÜKSELDİ

Elleriyle birbirlerinin gözlerini kapatan ikili ardından ekrana baktıklarında çıkan sonuç olarak Antalya Akdeniz Üniversitesi’ni görünce büyük mutluluk yaşadı.

"BEN GELİYORUM"

Bu mutluluklarını çektikleri video ile internet ortamında “Akdeniz sen de ben geliyorum diye bu kadar mutlu musun?” yazısıyla paylaşan baba ve kızını, milyonlarca kişi izledi.

YKS sonucunu babası ile öğrenen Berna'nın mutluluğu VİDEO

"AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DE ÇOK MUTLU"

Videoya Akdeniz Üniversitesi’nden de bir yanıt geldi.

Üniversite sosyal medya hesabından videoyu "Sevgili Berna, hem sen hem de diğer öğrencilerimizi kazandığı için Akdeniz Üniversitesi de çok mutlu... Hoş geldiniz” açıklamasıyla paylaştı.