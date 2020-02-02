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İdlib'de rejim saldırısı: 3 kişi hayatını kaybetti

İdlib kenti ile kırsalına yönelik saldırılar sürdürülürken, bugün 3 kişi yaşamını yitirdi, onlarca sivil de yaralandı.

DHA | 02.02.2020 - 17:17..
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Suriye'de, Rejim ve Rusya'ya ait uçaklar tarafından bugün Dadih, Merdih ile Neyreb köylerine, Serakib ilçesi ve Sermin kasabası ile Halep'in Daret İzze ilçesinde yerleşim alanlarına saldırılar yapıldı.

3 KİŞİ ÖLDÜ ONLARCA KİŞİ YARALANDI

Bu saldırılarda, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca sivil de yaralandığı belirtildi. Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler, yaralıların bölgedeki çeşitli hastanelere gönderilerek, tedavilerine başlandığını, bölgede yaralı arama- kurtarma çalışması yapıldığını söyledi.


İdlib'de rejim saldırısı: 3 ölü -1

İdlib'de rejim saldırısı: 3 ölü -2

İdlib'de rejim saldırısı: 3 ölü -3

İdlib'de rejim saldırısı: 3 ölü -4

İdlib'de rejim saldırısı: 3 ölü -5

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