İdlib'de rejim saldırısı: 3 kişi hayatını kaybetti

Suriye'de, Rejim ve Rusya'ya ait uçaklar tarafından bugün Dadih, Merdih ile Neyreb köylerine, Serakib ilçesi ve Sermin kasabası ile Halep'in Daret İzze ilçesinde yerleşim alanlarına saldırılar yapıldı.

3 KİŞİ ÖLDÜ ONLARCA KİŞİ YARALANDI

Bu saldırılarda, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca sivil de yaralandığı belirtildi. Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler, yaralıların bölgedeki çeşitli hastanelere gönderilerek, tedavilerine başlandığını, bölgede yaralı arama- kurtarma çalışması yapıldığını söyledi.



















