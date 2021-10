Bekar ebeveynlerin çocuğuyla sağlıklı bağ kurmasının 6 yolu

Boşandıysanız ve çocuğunuzun bakımını tek başınıza üstlendiyseniz, çocuğunuzla sağlıklı bir iletişim ve bağ kurmanın yollarını keşfetmeye ne dersiniz?

Bir çocuk ve ebeveynleri arasındaki ilişki en kritik olanıdır. Bunun nedeni, bir çocuğun başlangıçta yakın çevresini ebeveynleri ile olan bağ yoluyla öğrenmesidir. Çocuklar büyüdükçe ve hayatın değişikliklerine uyum sağladıkça, gerçekten sevilip sevilmediklerini ve ilgilenilip ilgilenilmediklerini öğrenmek için ebeveynlerine bakar. Bu ebeveyn-çocuk ilişkisi, gelecekteki ilişkilerinin temeli olarak da hizmet eder.

Bekar bir ebeveyn olması durumunda işler biraz zor olabilir, ancak geliştireceğiniz bazı yöntemler sayesinde bu durumun da üstesinden gelebilirsiniz. İşte, çocuğunuzla sağlıklı bir bağ kurmanın yolları;

1. SEVGİ GÖSTERMEYİ İHMAL ETMEYİN

Çocuklarımızın hayatımızın her aşamasında, zihinsel sağlığımız için sevgi ve şefkate ihtiyacımız var. Çocuğunuzun sizden günde birkaç kez nazik, sevgi dolu sözler ve sarılmalar alması önemlidir. Sıcak ifadeler ve göz teması kullanarak çocuğunuzla daha fazla bağlantı kurmaya ve dürüst bir etkileşim kurmaya çalışın. Çocuğunuzla iletişim kurduğunuzda, kendisini rahat ve önemsendiğini hissettirmek için sık sık gülümsemeyi unutmayın.

Çocuğunuzun sevildiğini her zaman hatırlamasını sağlamak için, hangi yaşta olursa olsun, hatta hata yaptığında ona “Seni seviyorum” deyin. Çocuğunuzla olumlu bir ilişki kurmanıza yardımcı olabileceğinden, onları koşulsuz sevdiğinizi hatırlatın.

2. ONLARI DİNLEYİN

Tek bir ebeveyn tarafından büyütülmek, çocuk için olduğu kadar sizin için de zor olabilir. Çocuğunuzla güçlü bir bağ kurmak için, onunla iletişim kurmanız ve duygularını sizinle paylaşmalarına izin vermeniz çok önemlidir. Her zaman söyleyeceklerini dinleyin. Dinlerseniz, çocuk istediği zaman sizinle her konuda iletişim kurmaktan çekinecektir. Olaylara çocuğunuzun bakış açısından bakmayı deneyin, çocuğunuzun duygularını anladığınızdan ve onlara saygı duyduğunuzdan emin olun ve ihtiyaç duydukları her konuda yardım etmek için her zaman orada olduğunuza dair güvence verin.

3. BİRLİKTE OYUN OYNAYIN

Oyun oynamak çocuğun gelişimi için önemlidir, oyun sayesinde çocuk çeşitli beceriler geliştirir ve daha fazla sosyalleşmeyi öğrenir. Oyun oynamak, çocuğunuzla olan ilişkinizi güçlendirmenin eğlenceli bir yoludur. Çocuğunuzla birlikte yemek yemek, harika sohbetleri ve bağ kurma zamanını teşvik etmeye de yardımcı olur. Ek olarak, çocuğunuzu sağlıklı beslenme alışkanlıkları hakkında bilgilendirmeye yardımcı olacak ve hem zihinsel hem de fiziksel refahını güçlendirecektir.

4. HER ZAMAN YANINDA OLUN

Çocuğunuz için her zaman ulaşılabilir olmak, özellikle de bekar bir ebeveynseniz, kesinlikle zor bir iştir. Bunun nedeni, hayatın tüm taleplerini dengelerken diğer önemli şeylerle de ilgilenmeniz gerektiğidir. Bununla birlikte, çocuğunuzla kaliteli zaman geçirmeniz ve size ihtiyaç duydukları her zaman hazır bulunmanız önemlidir. Bir talep gibi hissettirmeden, ikinizin de müsait olduğu bir etkileşim kurmanın yollarını bulun.

5. GÜVEN VE KARŞILIKLI SAYGI OLUŞTURUN

Güven ve saygı, olumlu bir ebeveyn-çocuk ilişkisinin iki önemli yönüdür. Güven geliştirmek, çocuğunuzun kendini güvende ve güvende hissetmesi için önemlidir. Çocuklar size güvenebileceklerini öğrendiklerinde, düşüncelerini sizinle paylaşma konusunda daha açık olabilirler ve yaşamlarındaki konumunuza saygı duyabilirler. Bu güvenlik ve emniyet duygusu, dünyayı keşfetmeleri için kendilerine olan güvenlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Çocuğunuzun duygu ve düşüncelerine saygı göstermek, çocuğunuzu bunları sizinle paylaşmaya devam etmeye teşvik edeceğinden, çocuğunuzu daha iyi tanımanıza da yardımcı olacaktır.

6. ONLARA ORTAK OLUN

Çocuklarınızın keşfetmelerine, yeni şeyler öğrenmelerine ve çevrelerinde rahat bir ortam oluşturmalarına yardımcı olun. Bekar bir ebeveyn olarak, çocuğunuza bakma ve günlük işleri yönetmenin tek sorumluluğu size ait olabilir. Bekar ebeveynlerin çocuklarını kendi başlarına büyütmelerinin zor olduğunu söylemek kesinlikle yalan değildir.

Bekar ebeveynler, başkalarının mücadele etmek zorunda olmadığı benzersiz zorluklarla karşı karşıyadır. Çocuğunuzun doğumuyla birlikte gelen ve onunla sağlıklı bir ilişki kurmak ve büyütmek için güvenebileceğiniz hiçbir kılavuz veya kitap yoktur.