Dostlukların sıcaklığına dair bir roman: İsyan Şarkıcı, besteci ve yazar Ege'in yazdığı İsyan romanı, yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverlere için ideal bir okuma. Kitapta, dostlukların sıcak yüzünü görmakle kalmayacak; aynı zamanda hayata dair bir okuma yapacaksınız.

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Cennet gibi bir ada, birbirine benzemez dört arkadaş, üç imkânsız aşk, masumiyete veda, bir sırrın gölgesinin üzerine düştüğü gurbete varan hayat ve ulaşılamayan vuslat...

Yazar ve müzisyen Ege'nin hassas kaleminden İsyan, okuru zeytin ağaçlarının gölgesinden eski güzel günlerin berrak sularına, dostluğun sıcaklığından düşmanlığının yakıcı öfkesine, çocukluğun saflığından büyümenin dikenli hakikatlerine, salaş mutfaklardan Michelin yıldızlı restoranlara, 1960'lardan 1990'lara, Ege'den çıkıp İstanbul'a, New York'a, Paris'e uzanan bir gezintiye çıkarıyor. Aşkla, düşle, neşeyle ancak hayat bu elbette hayal kırıklığıyla, yalanla, kıskançlıkla da, ama hep umutla çeşnili bir gezinti...

Edebi gücüyle gizli bir mücevher

Şarkıları, romanları ve dostane tebessümüyle sevenlerini yıllardır aşklar, renkler, iklimler, hikâyeler, denizler ve saf hislerle buluşturan Ege'den sinematografik kurgusu, erdemleri ve zaaflarıyla okuru yakalayan gerçekçi karakterleri, büyüleyici doğal güzelliklerden şehirlerin bazen karanlık ve boğucu atmosferine bazen de ışıltılı mekânlarına uzanan dekoru, arka planında Türkiye'nin ve dünyanın değişimini takip eden ritmi, gastronomik lezzeti ve edebi gücüyle gizli bir mücevher:

İsyan...

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Yazar ve müzisyen EGE, Alfa etiketiyle okurla buluşan kitabı için şunları söylüyor:

"Kitaplar insanlar gibidir"