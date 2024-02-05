Vüs'at O. Bener'in tüm kitapları, yenilenen ve genişleyen baskılarıyla okurla buluşuyor 2022 yılında 100. doğum gününe özel baskısıyla Everest raflarında yerini alan modern edebiyatımızın kült kalemi Vüs'at O. Bener'in külliyatı, şimdi yeni kapakları ve bazıları daha önce yayınlanmamış metinlerle zenginleşerek yeniden okurla buluşuyor.

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Tüm eski baskıları kıyaslayan titiz bir editörlük sürecinden geçen bu kıymetli eserler, yazarın kadim dostu ressam Cemil Eren'in büyüleyici tablolarıyla tamamlanıyor.

Bu hafta kitapçılara giren Kapan Dost ve Mızıkalı Yürüyüş'ün yanı sıra önümüzdeki aylarda biri daha önce hiç yayınlanmamış olan bir tiyatro oyunu da dahil toplamda 12 kitaba tamamlanacak olan bu değerli külliyat, okurların kütüphanesinde en ön sırada yerini almaya hazırlanıyor.

İşte yazarın yeniden hazırlanan ve yayınlanan kitapları;

Kapan

Kapan, Vüs’at O. Bener’in kaleminden öykü, anı ve deneme arasında kendi bayrağını taşıyan bir biçemin resmi geçidi. Ölümün yaklaşmakta olduğunu bilen ve kendini kapana kısılmış hisseden bir yazarın, mizahı elden bırakmadan kaleme aldığı son kitap

Sayfa: 96

Mızıkalı Yürüyüş

Mızıkalı Yürüyüş, Vüs’at O. Bener’in gerçeklikle kurmaca arasındaki salıncağa özenle yerleştirdiği öyküler toplamı; alabildiğine mütevazı bir gövde gösterisi. Yazar, bu kitapta kendi gibi bir yazarı anlatıcı olarak seçmiştir. Otobiyografik öğeleri özenle işleyen anlatım teknikleri ve farklı zaman kullanımıyla dikkat çeken öyküler, alaysı bir ciddiyetle kaleme alınmış.

Sayfa: 136

Dost

Dokuz öykülük kitap

Dost, Vüs’at O. Bener’in yayınlanmış ilk kitabı. İlk baskısı 1952’de Seçilmiş Hikâyeler Dergisi Yayınları’ndan Ankara’da çıkar. Bu ilk baskıda dokuz öykü şu sıralama içinde yer aldı. Istakoz, Dost, Havva, Kömür, Dam, Kibrit, Sarhoşlar, Korku ve Akraba.

Kitabın bu şekliyle ikinci bir baskısı yapılmaz. 1977 yılında Milliyet Yayınları’nın Dost adıyla yayınladığı yapıta aslında yazarın ikinci kitabı Yaşamasız'da yer alan öyküler de eklendi.

Bu kitapta 1952 tarihli ilk baskıda yer alan dokuz öykünün yanı sıra, 1977 tarihli birleştirilmiş baskıya eklenen beş öyküden üçü, Boş Yücelik, Yazgı ve Suçüstü' de yer alıyor.

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