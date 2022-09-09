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    İngiltere'de maçlar ertelendi

    İngiltere'de maçlar ertelendi

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından bu hafta Premier Lig ve Championship maçları ertelendi.
    • 09.09.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 12:43
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    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü yıkıldı' parolasıyla duyuruldu.

    Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi. Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.

    Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından yeni kral 73 yaşındaki Prens Charles oldu. Ülkede 12 gün yas ilan edilecek.

    İngiltere de maçlar ertelendi #1

    Maçlar iptal oldu

    Kraliçe'nin ölümü sırasında Arsenal, Zürih maçı oynanıyordu. Haber gelmesinden sonra Arsenal sosyal medya hesabı paylaşım yapmayı durdurdu.

    İngiltere Championship Ligi, Cuma günü oynanacak Burnley – Norwich ve Tranmere Rovers – Stockport County maçlarının ertelendiğini duyurdu. Bugün itibarıyla detaylar belli olacak.

    Öte yandan The Times'ta yer alan habere göre; bu haftaki tüm Premier Lig ve Championship maçlarının iptal edildiği öğrenildi.

    İngiltere de maçlar ertelendi #2


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