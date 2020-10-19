Galatasaray son dakikalarda yıkıldı

Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Galatasaray ve Alanyaspor karşı karşıya geldi. Babacar ve Davidson'un golüne Falcao'nun tek golü yetmeyince Alanyaspor maçı 2-1 kazandı.

Süper Lig'de 5. hafta maçında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

ALANYASPOR'DAN SON DAKİKA GOLÜ

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Alanyaspor oldu. Galatasaray'ın golünü 34. dakikada penaltıdan Radamel Falcao kaydetti.

Alanyaspor'un gollerini 43. dakikada Khouma Babacar (frikik) ve 90+5. dakikada Davidson kaydetti. Galatasaray'da 30. ve 43. dakikalarda iki sarı kart gören Oghenekaro Etebo oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 13 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise 7 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Erzurumspor'a konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

SARACCHI 4 MAÇ SONRA DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle son 4 maçta görev yapmayan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, Alanyaspor karşılaşmasıyla sahaya döndü.

Süper Lig'in 2. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kasığından sakatlanan ligdeki Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarıyla UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki Hajduk Split ve Rangers mücadelelerinde forma giyemedi.

RADAMEL FALCAO YİNE ATTI

Alanyaspor'un daha fazla hücumda gözüktüğü anlarda, Galatasaray öne geçmeyi başardı. Maçın 33. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı.

Ceza sahasına gelen topa elle müdahale edince hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi.

Karşılaşmanın 34. dakikada penaltıyı kullanan Falcao, meşin yuvarlağı ortadan ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.