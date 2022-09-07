Petrol
91.37
-1.57%
Euro
18.0567
0.03%
Dolar
18.2344
0.00%
Altın
994.41
-0.30%
Borsa
3391
0.00%
Bitcoin
346.117
-4.79%
BTXN Coin
4.95
-3.13%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Açık 19 C
    Galatasaray'da 10 kişiyle alınan galibiyete prim verilecek

    Galatasaray'da 10 kişiyle alınan galibiyete prim verilecek

    10 kişiyle kazanılan Gaziantep FK maçının ardından soyunma odasına inen Dursun Özbek, tüm takıma ve personele prim verileceğini müjdeledi.
    • 07.09.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 08:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray 'da en kritik anda gelen 3 puanın mutluluğu yaşanıyor...

    Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarının tamamında 10 kişi oynadığı Gaziantep karşılaşmasında müthiş bir mücadele ortaya koyarken, üstelik kaçan bir de penaltıya rağmen 90+1'de gelen golle zafere uzandı.

    Elde edilen bu zorlu galibiyete en çok sevinen isimlerden biri de kuşkusuz Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ti. Öyle ki Özbek, son düdük çalar çalmaz soluğu soyunma odasında aldı. Oyuncularıyla burada duygusal bir konuşma yapan sarı-kırmızılı kulübün patronu, sözlerinin sonunda bir de müjde vererek takımdaki havayı en yüksek seviyeye çıkardı.

    Galatasaray da 10 kişiyle alınan galibiyete prim verilecek #1

    "Bizi gururlandırdınız, hakkınızı vereceğiz"

    3 puanda katkısı bulunan tüm futbolculara tek tek teşekkür eden Dursun Özbek, "Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Bizi gururlandırdınız. Burada taraftarımızın önünde müthiş bir bütünlük yaşandı. İşte bizim görmek istediğimiz de bu." dedi.

    Dursun Özbek, "Biz Galatasarayız, rakibi de yeneriz hakemi de yeneriz. Sizler de bu güzel ve anlamlı galibiyetin ödülünü alacaksınız." ifadelerini kullandı.

    Başkan'ın detay vermese de bir prim hazırlığında olduğu, Kasımpaşa maçı öncesinde bunu teknik ekip ve takıma açıklayacağı öğrenildi.

    Galatasaray da 10 kişiyle alınan galibiyete prim verilecek #2


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Prof. Dr. Celal Şengör ifade verdi
    Gündem

    Prof. Dr. Celal Şengör ifade verdi

    6 Eylül'de serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    Ekonomi

    6 Eylül'de serbest piyasada döviz açılış fiyatları

    Görüş Bildir