Gaziantep FK, Hatayspor'u 2 golle mağlup etti

Gaziantep FK, Hatayspor'u 2 golle mağlup etti

Gaziantep FK deplasmanda 2-1 kazanarak 7 puana ulaşırken Hatayspor puanla tanışamadı.

Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor, Gaziantep'i konuk etti.

Ligin ilk haftasında mağlup olan ve geçen haftayı bay geçen Hatayspor, Gaziantep karşısında da puanla tanışamadı.

Maçta gol perdesi erken açıldı. 7. dakikada Lazar Markovic'in asistinde Joao Figueiredo topu filelere gönderdi ve Gaziantep deplasmanda 1-0 öne geçti.31. dakikada Ayoub El Kaabi'nin golüyle skor 1-1'e geldi ve ilk yarı bu şekilde sonuçlandı.

Gaziantep'in üst üste ikinci galibiyeti

49. dakikada Marko Jevtovic konuk ekibi 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü kaydederken mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Deplasmanda 2-1 kazanan Gaziantep üst üste ikinci galibiyetini elde ederken puanını 7'ye yükseltti. Hatayspor ise iki maç sonunda puanla tanışamadı.