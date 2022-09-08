Mauro Icardi için özel aşçı ve 24 saat koruma

Mauro Icardi için özel aşçı ve 24 saat koruma

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da Mauro Icardi PSG'den kiralandı. Arjantinli yıldızın transferiyle ilgili detayları ülke basını duyurdu.

Galatasaray'da kurmaylar, transfer döneminin kapanmasına saatler kala bombaları üst üste patlattı.

Dries Mertens, Haris Seferovic ve Lucas Torreira gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'yi de kiraladı. Icardi transferiyle ilgili detayları Arjantin basını duyurdu.

Arjantinli yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız. İki aydır Erden Timur ile konuşuyoruz. Kulüp için sürecin zor olduğunu biliyorum. Sonunda buradayım."





24 saat koruma ve özel aşçı

Bu arada Arjantin basını, Icardi'nin transferiyle ilgili detaylara yer verdi, futbolcunun kendisi ve ailesi için 24 saat koruma istediğini yazdı. Oyuncunun talepleri arasında ayrıca özel aşçı bulunduğu da dile getirildi.

Ole gazetesi ise, "Galatasaray, iki sene önce Inter'den PSG'ye 50 milyon euro bonservisle giden bir oyuncuyu kadrosuna katıyor." ifadesine yer verdi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, uzun yıllar Inter'de forma giyen oyuncunun Cim Bom'a transferinin kesinleştiğini belirterek "PSG'deki inişli çıkışlı yıllarının ardından Icardi veda ediyor ve yolu İtalya'dan geçen futbolcuların koloni oluşturdukları Galatasaray'a katılıyor." ifadelerine yer verdi.

Maliyeti belli oldu

Galatasaray'ın Mauro Icardi transferi için kasasından çıkacak bedel netlik kazandı. Süper Lig devinin kiralık transferi konusunda Paris Saint Germain'e herhangi bir bedel ödemeyeceği kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların, Mauro Icardi'nin yıllık maaşının 3 milyon eurosunu karşılayacağı kaydedildi.

Öte yandan Mauro Icardi'nin kalan 5 milyon euroluk maaşının Paris Saint Germain tarafından ödeneceği belirtildi.