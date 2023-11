EURO 2024'te rekor kırılacak! UEFA kesenin ağzını açtı A Milli Takımımız grubundan lider olarak çıktı ve Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Şimdi sıra turnuvada dağıtılacak ödüllere geldi. İşte detaylar...

ensonhaber.com

A Milli Takımı'n da katılacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) dağıtılacak ödül miktarı belli oldu.

Tüm maçlarını kazanıp şampiyon olan takım, toplam 34 milyon euronun sahibi olacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri dün oynanan maçlarla sona ererken 24 biletin 21’i sahibini buldu.

Geriye sadece Uluslar Ligi play-offlarından gelecek üç ekip kaldı ki bunlar da 21-26 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak karşılaşmalar sonucu belli olacak.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; turnuvaya katılacak takımlar kendi sponsorluk anlaşmaları dışında UEFA’dan gelecek ödüllerle önemli bir gelir kaynağı elde edecek.

371 milyon euro dağıtılacak

UEFA bu yıl toplam ödül miktarında büyük bir atışa giderek rakamı 301’den 371 milyon euroya çıkardı.

Her katılan ülkeye 9.25 milyon euro ayak bastı parası verilecek. Gruptaki her galibiyet 1.5 milyon, her beraberlik 750 bin euro demek...

Son 16 turuna kalmanın ödülü ise 2 milyon euro. UEFA çeyrek finale kalanlara 3.25’er milyon euro ödül verecek.

Yarı finale çıkanlar 5’er milyon euro alırken şampiyon takım 10, finalist 7 milyon euro kazanacak. Bu rakamlar ışığında grubunda tüm maçları kazanarak şampiyon olan bir ülke kasasına 34 milyon euro koyacak.