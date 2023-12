Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer itirafı

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin 2018 yılında Nijmegen'den 1.4 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, son dönemdeki performansıyla parmak ısırtıyor.

Sol bek, sağ bek, sağ açık, sol açık, orta saha ve ofansif orta saha gibi mevkilerde forma giyebilen çok yönlü oyuncu olmasıyla da Avrupa devlerinin ilgisini çeken milli futbolcu, transfer haberleriyle ilgili de sessizliğini bozdu.

"Berlin çok özel bir deneyimdi"

Hollanda'dan Voetbal International'a açıklamalar yapan Ferdi'nin sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde:

"Esas olan Fenerbahçe"

Hakkımda çıkan transfer haberlerinin bu kadar pozitif olması güzel ama ben transferle değil esas olarak Fenerbahçe ve bu sezonla ilgileniyorum. Ligde şampiyon olmak, kupayı kazanmak ve Avrupa'da performans göstermek istiyoruz, önemli olan bu. Ondan sonra da Avrupa Şampiyonası geliyor. Bunlar her gün üzerinde çalıştığım somut şeyler, sonrasına bakarız.

"Fenerbahçe teklif yaptığında..."

"Asla pes etmedim"

Sadece zamana ihtiyacım vardı. Ama aynı zamanda gidişatı sadece kendimin değiştirebileceğini de çok iyi biliyordum. Kendime yatırım yapmaya başlamalıydım, çok daha güçlü olmalıydım. Teknik ve taktik olarak temelim iyiydi, bunu her gün antrenman sahasında görüyordum, sadece hala bir çocuğun vücuduna sahiptim. Daha da güçlenmem gerekiyordu ve bunun için çalışmaya başladım. Spor salonunda çok fazla antrenman yaptım ve güçlendiğimi hissettim. Zamanımın geleceğine ikna olmuştum ve sonra ailemden aldığım zihniyetime geri döndüm. Eğer bir şeyi başarmak istiyorsanız, onun için yaşamalı ve pes etmemelisiniz. Ben de öyle yaptım ve sonuçta Fenerbahçe'de şans yakalamayı başardım.

"Pereira beni kanat bek oynattı"

"Büyük bir değişim oldu"

Türkiye'yi nasıl seçti?

Bir noktada üç ülke seçebilirdim: Türkiye, Kanada ve tabii ki Hollanda. Bir genç olarak, Hollanda Ümit Milli Takımı'nda Erwin van de Looi yönetiminde forvet olarak oynamadan önce Hollanda'nın beş farklı genç milli takımında oynadım. Hangi milli takımı seçeceğimi çok düşündüm ve çevremdeki insanlarla da bu konuyu konuştum. Her iki ülke de benim için çok değerli. Final turnuvalarında hem Türkiye'yi hem de Hollanda'yı destekliyordum. Sadece kim oynaması gerekiyorsa o oynardı ve genellikle ikisinden biri orada olmazdı, bu da işimi kolaylaştırırdı. Ama şimdi seçim yapmak zorundaydım ve sonunda Türkiye'yi tercih ettim. Bundan bir an bile pişmanlık duymadım. İyi hissettiriyor ve Türk milli takımıyla şimdiden birçok harika an yaşadım. Önümüzdeki yaz Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası ise en önemli anlardan biri olacak. Bunu dört gözle bekliyorum.