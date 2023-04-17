Yönetmen Quentin Tarantino: Ölüm Geçirmez filmim gişede ilgi görmeyince özgüvenim kırıldı Amerikalı ünlü yönetmen Quentin Tarantino, 2017'de vizyona giren Ölüm Geçirmez filmi hakkında konuştu. Quentin Tarantino, "Bu filmim benim özgüvenimi çok kırdı" dedi.

ensonhaber.com

2017'de vizyona giren Ölüm Geçirmez filmi, yönetmenin umutlu olduğu bir filmdi. Fakat film gişede istenilen seviyeye ulaşmayınca Quentin Tarantino, Soysuzlar Çetesi filmini çekmek zorunda kaldı.

Ünlü yönetmen, filmin özgüvenini sarstığını ve hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. İspanya'da düzenlenen bir toplantıda konuşan yönetmen, filmin neden iyi iş çıkartmadığını anlattı.

Tarantino;

"Pek çok kişinin bağ kurduğu hikayeler yazacak kadar şanslıydım ve bu bana çoğu sinemacının deneyimlediği kısıtlamalar olmadan sanatımı icra etme imkanı verdi."

şeklinde konuştu.

Ölüm Geçirmez filmi hakkında da konuşan yönetmen şöyle devam etti;

"Özüvenimi sarsan film oldu"