Yönetmen Quentin Tarantino: Ölüm Geçirmez filmim gişede ilgi görmeyince özgüvenim kırıldı

2017'de vizyona giren Ölüm Geçirmez filmi, yönetmenin umutlu olduğu bir filmdi. Fakat film gişede istenilen seviyeye ulaşmayınca Quentin Tarantino, Soysuzlar Çetesi filmini çekmek zorunda kaldı.
Ünlü yönetmen, filmin özgüvenini sarstığını ve hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. İspanya'da düzenlenen bir toplantıda konuşan yönetmen, filmin neden iyi iş çıkartmadığını anlattı.
Tarantino;
"Pek çok kişinin bağ kurduğu hikayeler yazacak kadar şanslıydım ve bu bana çoğu sinemacının deneyimlediği kısıtlamalar olmadan sanatımı icra etme imkanı verdi."
şeklinde konuştu.
Ölüm Geçirmez filmi hakkında da konuşan yönetmen şöyle devam etti;
"Özüvenimi sarsan film oldu"
"Şimdi, komik bir şey oldu: Bir dönem çok sayıda proje teklifi alıyordum, ta ki stüdyolar benim kendi hikayelerimi çektiğimi ve çabalamaya değmeyeceğini varsayana kadar. Ancak gişede iyi iş çıkarmayan ve özgüvenimi biraz sarsan Ölüm Geçirmez'den sonra yeniden teklifler almaya başladım."