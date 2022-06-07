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    Mustafa Sandal'dan Melis Sütşurup paylaşımı

    Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup'un doğum gününü sosyal medyadan aşk dolu bir paylaşımla kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 13:23
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    Mustafa Sandal'dan Melis Sütşurup paylaşımı

    İki çocuğunun annesi Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de sona eren Mustafa Sandal, ikinci kez evlendi.

    Sandal, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attığı Melis Sütşurup ile 3 Haziran’da İtalya'nın başkenti Roma’da nikah masasına oturdu.

    Mustafa Sandal dan Melis Sütşurup paylaşımı #1

    Ünlü şarkıcı, son olarak Melis Sütşurup'un doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

    "Hayatıma girip beni bulmasaydın"

    Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Mustafa Sandal, gönderisine, "Ya doğmasaydın, olmasaydın, hayatıma girip beni bulmasaydın! Hani bazen kader gelip de yapması gerekeni yapar ya... O yüzden iyi ki doğdun, kaderime ortak oldun..." ifadelerini not düştü.

    Mustafa Sandal dan Melis Sütşurup paylaşımı #2

    "İyi ki.."

    Sütşurup, birkaç gün önce Roma sokaklarında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından "Nereden başlasam, nasıl anlatsam seni... Tek bir şey var; cümleye dökülünce anlamlı olan 'Biz...' İyi ki hayatıma, yoluma ortak oldun. Sonsuz olsun tek dileğim... 03/06/2022..." notuyla paylaşmıştı.

    Mustafa Sandal dan Melis Sütşurup paylaşımı #3

    Mustafa Sandal dan Melis Sütşurup paylaşımı #4

    Mustafa Sandal dan Melis Sütşurup paylaşımı #5

    Mustafa Sandal dan Melis Sütşurup paylaşımı #6

    Mustafa Sandal dan Melis Sütşurup paylaşımı #7

     

    Mustafa Sandal dan Melis Sütşurup paylaşımı #8


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