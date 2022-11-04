Ata Demirer, bir mekanda 14 saat oturdu

Ünlü komedyen Ata Demirer, iki güzelle aynı mekanda 14 saat oturarak kendi rekorunu kırdı.

Daha önce aynı mekanda sekiz ve 13 saat oturma rekorunu elinde bulunduran ünlü komedyen Ata Demirer, önceki gün de Cihangir'deki bir mekana saat 11 sularında giriş yaptı.

14 saat kaldı

Tek başına geldiği mekanda daha sonra iki güzelle buluşan Ata Demirer, dışarıya gece saat 01.30 civarında çıktı.

Komedyen, 14 saat aynı mekanda oturarak kırılması güç bir rekora imza attı..

Alkolü fazla kaçıran komedyen, düşmemek için demir korkuluklara tutundu.